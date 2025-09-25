БОЕЦ обяви създаването на национално обединение за съпротива срещу мафията

След като мина 18.00 часа и никой от призованите от Георги Георгиев от БОЕЦ – нито областният управител на София Стефан Арсов, нито началникът на Дирекцията за национален строителен контрол – инж. Лиляна Петрова – дойдоха в градинката на „Врабча 23“, за да отговорят на многократни техни сигнали по повод незаконни ремонтни дейности в централата на „ДПС-Ново начало“, протестиращите се отправиха към паметника на Васил Левски.

Там Георги Георгиев обяви, че утре в 11.00 часа БОЕЦ ще бъде създадено Национално обединение за съпротива срещу мафията – „Блокирай мафията“. За целта той покани лидерите и представителите на „Продължаваме промяната“, „Демократична България“, „Единение“, „Зелено движение“, „Форум за демократично действие“, Инициативата „Правосъдие за всеки“, гражданските активисти, сред които Манол Глишев, Атанас Шарков, Методи Лалов и всяка организация, която споделя тяхната кауза и борба за свободна България – без Пеевски и Борисов и мафията.

След това Георги Георгиев от БОЕЦ даде клетва пред паметника на Апостола и пред събралото се множество, че му стига едно око – да вижда какво се случва в родината; стига му едно ухо – да чува бойците и какво се случва в родината и му стига да може да мърда един пръст, за да бори наглите изедници на родина ни до дупка.

Георги Георгиев набеляза и конкретните цели пред обединението:

1. Незабавно освобождаване от ареста на Благомир Коцев и всички други несправедливо задържани;

2. Незабавна отмяна на решението на Министерския съвет за предоставяне на сградата на „Врабча“ 23 на Пеевски и ДПС;

3. Оставка на вътрешния министър Даниел Митов;

4. Да направят всичко по силите си, за да не допуснат Пеевски, Борисов и мафията да изберат следващия главен прокурор.

Днес е само началото – утре, в 18.30 часа, нека всички да са на „Врабча“ 23 и започваме с ежедневни блокади и гражданско неподчинение, обяви Георги Георгиев. След това той попита представителите на изброените политически сили и граждански сдружения дали приемат поканата за участие в среща за създаване на Национално обединение за съпротива срещу мафията. Последваха утвърдителните отговори на Иван Христанов от „Единение“, на Божидар Божанов от „Демократична България“, на Асен Василев от „Продължаваме промяната“, на Емил Георгиев от „Правосъдие за всеки“.