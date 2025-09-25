МС отпусна 2 милиона лв. за ремонт на сградата на гимназията по изкуства в Трявна

Правителството отпусна 2 милиона лева за ремонт и възстановяване на сградата на Националната гимназия за приложни изкуства в Трявна.

В училищното здание пламна пожар в началото на април и месеци наред се очакваше финансиране за възстановяване на щетите.

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи от резерва за преодоляване на последиците от бедствия. Съгласуваните средства по бюджета на Министерството на културата са в размер на 2 003 260 лв.

Предстои изготвяне на работен проект и избор на изпълнител, който да извърши неотложния ремонт в сградата на Националната гимназия за приложни изкуства в Трявна – единственото дърворезбарско училище у нас, чиято история се пише отпреди повече от век.

След пожар в началото на април изгоря покрива на централния корпус на зданието. С помощта на дарения от бизнеса беше поставена временна конструкция, която защитава сградата и до днес.