ФнФ подписа договор за 40 млн. евро с „Байена Венчърс“ по Фонд „Предприемачество-Растеж“

Фонд „Предприемачество – Растеж“

Фонд на фондовете (ФнФ) подписа в сградата на Министерство на иновациите и растежа договор с фонд мениджъра „Байена Венчърс“ АД, избран за управлението на Фонд „Предприемачество – Растеж“.

Очаква се да бъде акумулиран ресурс от 69 млн. евро, от които 40 млн. евро публични средства, осигурени по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021–2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Избраният изпълнител се ангажира да инвестира 18 млн. евро частен капитал чрез учредения фонд и допълнително да привлече още 11 млн. евро, които ще вложи директно в крайни получатели.

„Байена Венчърс“ предвижда подкрепа за предприятия с висок потенциал за растеж и комерсиализация,

като най-малко половината от тях трябва да бъдат извън Югозападен район. Индивидуалното финансиране може да бъде в рамките на до 3 млн. евро.

Стратегическият фокус на инструмента е насочен към предприятия, които планират търговска реализация, укрепване на перспективите за висок растеж, иновации и разширяване на дейността.

„Този фонд е стратегически инструмент за подкрепа на следващото поколение успешни български компании.

С ангажимента към инвестиции извън столицата и акцента върху такива с потенциал за висок растеж, поставяме реална основа както за по-балансирано, така и устойчиво икономическо развитие. Разчитам, че след подписването на договора средствата ще стигнат до пазара максимално бързо“, заяви заместник-министър на иновациите и растежа Якимов.

Със сключеното споразумение Фонд на фондовете надгражда постигнатите резултати от предходния програмен период по ОПИК 2014–2020, като продължава да развива всеки сегмент от предприемаческата екосистема в България, а инвестиционният период продължава до края на 2029 година. Това е втори подписан договор от ФнФ за дялови финансови инструменти през този програмен период, като кумулативно на пазара до края на годината ще бъдат достъпни близо 120 млн. евро.

