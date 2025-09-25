Qualcomm представи новия флагмански чип Snapdragon 8 Elite Gen 5

Американският производител на чипове Qualcomm официално представи своя най-нов флагмански SoC (централизирана функция) чип, предназначен за топ моделите с Android в близко бъдеще: Snapdragon 8 Elite Gen 5. Чипът разполага с трето поколение Oryon CPU с подобрена едноядрена и многоядрена производителност, както и по-бърз Hexagon NPU, с акцент върху персонализираните AI преживявания директно на устройството.

Обновеният CPU включва две „prime“ ядра с честота до 4,6 GHz и шест „performance“ ядра до 3,62 GHz. Qualcomm твърди, че CPU предлага до 35% по-добра енергийна ефективност, което води до 16% подобрение на общата ефективност на SoC. Новият Adreno GPU осигурява до 23% ръст в гейминг производителността и 20% по-ниска консумация на енергия. Подобрената Hexagon NPU също предлага 37% по-бърза работа и по-ниска консумация спрямо предишното поколение. Според Qualcomm тези подобрения – заедно с Snapdragon Sensing Hub – могат да позволят по-персонализиран изкуствен интелект, който продължава да се адаптира към потребителя с времето.

В частта за камерата обновеният ISP поддържа кодека APV (Advanced Professional Video). Qualcomm заявява, че това осигурява „изчислителен видео пайплайн“. Това позволява AI подобрения на видео съдържанието кадър по кадър. ISP предлага още контекстно-зависим автофокус, автоматична експозиция и автоматичен баланс на бялото.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 използва модем X85, представен по-рано тази година, който осигурява 50% по-ниска латентност при игри благодарение на „AI-оптимизиран Wi-Fi“. Очаква се скоро да започнем да виждаме устройства с 8 Elite Gen 5 от всички добре познати Android производители.