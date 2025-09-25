Г-7 и ЕС обмислят въвеждане на минимални цени на редкоземните метали

Лидерите на Г-7 обмислят въвеждането на минимално ценово ниво за редкоземни метали, за да стимулират производството им, съобщи Ройтерс, позовавайки се на източници.

Според източника, служители „обсъждат възможността за установяване на минимално ценово ниво, подкрепено от държавни субсидии, които Съединените щати въведоха наскоро, за да стимулират местното производство“.

Според изявление на говорител на американската администрация, САЩ водят разговори с лидерите на Г-7 и ЕС за

по-широки търговски мерки за предотвратяване на ценови дъмпинг на редкоземни метали,

включително тарифи, минимални цени и други мерки. Един от ключовите въпроси в дневния ред е дали „регулирането на чуждестранните инвестиции в критични материали трябва да бъде затегнато, за да се предотврати бягството на компаниите към Китай“, каза източникът.

Както беше съобщено по-рано, Американската корпорация за международно финансиране на развитието обсъжда създаването на инвестиционен фонд от 5 милиарда долара за критични минерали. Администрацията на Тръмп дава приоритет на увеличаването на производството на критични минерали като мед, кобалт и редкоземни метали.

Вицепрезидентът на Европейската комисия Стефан Сежурне обяви по-рано, че

ЕС възнамерява да намали зависимостта си от Китай и да постигне 65% самодостатъчност

с редкоземни метали до следващото десетилетие. Брюксел планира да създаде стратегически резерв от редкоземни метали, включително литий, кобалт и манган, за снабдяване на автомобилния и военно-промишления сектор.

Редкоземните елементи (също редкоземни метали) са група от 17 химични елемента

в периодичната система, обхващаща 15-те лантаноида (всички са метали) плюс скандий и итрий. Скандият и итрият се считат за редкоземни елементи, тъй като по принцип се срещат сред същите рудни находища като лантанидите и проявяват сходни химични свойства, макар да имат различни електронни и магнитни свойства.

Въпреки името си, редкоземните елементи са относително изобилни в земната кора (с изключение на радиоактивния прометий), като церият е 25-ият най-често срещан елемент, по-изобилен и от медта. Все пак, поради своите геохимични свойства, редкоземните елементи обикновено са разпръснати и не се срещат концентрирани в минерали.