Председателят на парламента Наталия Киселова: Закривам днешното заседание, което не беше открито

Закривам днешното заседание, което не беше открито, обяви председателят на 51-ото Народно събрание Наталия Киселова, след като при обявената регистрация депутатите на „Възраждане“ не се регистрираха и така не се събра необходимият кворум от минимум 121 народни представители.

Преди това Наталия Киселова изчака повече от 15 минути народните представители да се съберат в пленарната зала и след като обяви процедурата за регистрация, уточни, че в залата има достатъчно депутати, но е видно, че те не желаят да се регистрират.

Първоначално – в 9.00 часа само 104 депутати се регистрираха.

Припомняме, че миналия месец от „Възраждане“ обявиха, че ще бойкотират заседанията, освен ако не се гледа техен закон или вот на недоверие. Днес се видя, че и други парламентарни групи от опозицията не се регистрират и по този начин спират работата на парламента.

Според програмата, която депутатите си гласуваха вчера, когато също заседаваха по-малко от час, днес те трябваше да разгледат шест точки – и шестте, внесени от Министерския съвет:

– Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството на оптични дискове и матрици;

– Проект на решение за приемане за сведение и вземане на акт от Конвенция № 191 относно безопасна и здравословна работна среда (последващи изменения), Препоръка № 207 към нея относно безопасна и здравословна работна среда (последващи изменения) и Препоръка № 208 относно качественото чиракуване, приети по време на 111-ата сесия на Международната конференция на труда през юни 2023 г. в Женева;

– Проект на решение за преименуване на специализирано частно висше училище с наименование „Висше училище по сигурност и икономика“ със седалище в Пловдив в специализирано частно висше училище с наименование „Академия по национална и информационна сигурност“ със седалище в Пловдив;

– Законопроект за ратифициране на Протокола между правителството на Република България и правителството на Румъния за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за трансгранично полицейско сътрудничество по наказателноправни въпроси, подписано във Видин на 19 май 2009 г., подписан на 16 юни 2025 г. в София и на 18 юни 2025 г. в Букурещ;

– Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Република България през 2024 година;

– Доклад за изпълнение на Програмата за инвестиции в отбраната до 2032 г. през 2024 година.

Закривайки заседанието, Наталия Киселова заяви, че очаква да се види с колегите си утре (26 септември) от 9.00 часа.