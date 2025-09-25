РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Кулите на катедралата „Нотр Дам“ отварят отново врати за посещения

Пет неща, които трябва да знаете за катедралата Нотр Дам

Френският президент Еманюел Макрон официално отвори отново емблематичните кули на катедралата „Нотр Дам“ за посещения. Това е ключов етап от реставрацията на катедралата след опустошителния пожар през 2019 г., с който се завършва петгодишна реновация.

„Кулите на катедралата Нотр Дам са отворени за обществеността“, написа френският президент X в социалните мрежи. „Катедралата възвръща целия си блясък и предлага спиращи дъха гледки.“

Посетителите могат да направят 45-минутна обиколка, започваща от южната кула.

​​Според Филип Жост, който ръководи реновацията, маршрутът е значително подобрен. Достъпът обаче вече е платен: билетите струват 16 евро и могат да бъдат закупени онлайн. В кулите се допускат максимум 19 души едновременно. Билетите за първия уикенд бяха разпродадени за 24 минути.

Въпреки отварянето на кулите, работата по катедралата продължава. Общата стойност на реставрацията вече е достигнала 1 милиард долара, съобщава CBS. Следващият етап ще бъде реставрацията на апсидата в източната част на сградата.

„Парижката Света Богородица“ е един от най-известните символи на Париж и френската нация.

През 1805 г. получава почетен статут на малка базилика. Приблизително 12-13 милиона души я посещават годишно, което я прави най-посещаваният паметник в Париж. Обявена е за исторически паметник и за световно културно наследство на ЮНЕСКО през 1991 година.

Нотр дам Париж пожар

Вечерта на 15 април 2019 г., по време на строителни дейности при мащабна реставрация, избухва голям пожар, обхванал целия покрив и шпила. Пожарът гори около 15 часа и унищожава целия покрив, но пожарникарите спасяват двете кули на фасадата. Заради реставрацията голяма част от експонатите са изнесени и така не са пострадали.

Катедралата е възстановена след пожара от 2019 г. и отваря отново врати за обществеността на 7 декември 2024 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени