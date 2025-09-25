Кулите на катедралата „Нотр Дам“ отварят отново врати за посещения

Френският президент Еманюел Макрон официално отвори отново емблематичните кули на катедралата „Нотр Дам“ за посещения. Това е ключов етап от реставрацията на катедралата след опустошителния пожар през 2019 г., с който се завършва петгодишна реновация.

„Кулите на катедралата Нотр Дам са отворени за обществеността“, написа френският президент X в социалните мрежи. „Катедралата възвръща целия си блясък и предлага спиращи дъха гледки.“

Посетителите могат да направят 45-минутна обиколка, започваща от южната кула.

​​Според Филип Жост, който ръководи реновацията, маршрутът е значително подобрен. Достъпът обаче вече е платен: билетите струват 16 евро и могат да бъдат закупени онлайн. В кулите се допускат максимум 19 души едновременно. Билетите за първия уикенд бяха разпродадени за 24 минути.

Въпреки отварянето на кулите, работата по катедралата продължава. Общата стойност на реставрацията вече е достигнала 1 милиард долара, съобщава CBS. Следващият етап ще бъде реставрацията на апсидата в източната част на сградата.

„Парижката Света Богородица“ е един от най-известните символи на Париж и френската нация.

През 1805 г. получава почетен статут на малка базилика. Приблизително 12-13 милиона души я посещават годишно, което я прави най-посещаваният паметник в Париж. Обявена е за исторически паметник и за световно културно наследство на ЮНЕСКО през 1991 година.

Вечерта на 15 април 2019 г., по време на строителни дейности при мащабна реставрация, избухва голям пожар, обхванал целия покрив и шпила. Пожарът гори около 15 часа и унищожава целия покрив, но пожарникарите спасяват двете кули на фасадата. Заради реставрацията голяма част от експонатите са изнесени и така не са пострадали.

Катедралата е възстановена след пожара от 2019 г. и отваря отново врати за обществеността на 7 декември 2024 година.