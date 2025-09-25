РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Институтът за пазарна икономика: България не може да се върне при свободните държави

пазарна икономика

Канадският институт „Фрейзър“ публикува новото издание на проучването „Икономическата свобода по света, 2025“, което Институтът за пазарна икономика (ИПИ) разпространява в България. От него става ясно, че първите места са за Хонконг и Сингапур, а на дъното се намират Венецуела и Зимбабве.

България подобрява резултата си след спада през пандемията, но не може да се върне в групата на свободните държави, уточняват от Института.

България се нарежда на 56-та позиция, между Гърция и Тайланд, от 165 държави с оценка от 7.13 точки от максимум 10. Данните са за 2023 г. и отразяват възстановяването на икономиките след ограниченията на свободата, наложени заради пандемията през 2020-2022 година. Преди нея България за кратко е в групата на най-свободните държави.

Общият резултат се формира на базата на 45 индикатора, разделени в пет категории.

България, за поредна година, получава най-нисък резултат по отношение на правната система и правото на собственост. В тази категория, измерваща върховенството на правото, независимостта на съда, работата на правоохранителните органи, защитата на правото на собственост, изоставаме спрямо всички страни от Европейския съюз.

Спад се наблюдава и по отношение на правителството. Тук се включват индикатори като делът на преразпределението през бюджета, трансфери и субсидии, размер на държавните активи, данъци.

В категорията „Регулации“ оценките са разнопосочни – за сравнително слабото регулиране на кредитния пазар България получава високи резултати, но множеството регулации на пазара на труда и на бизнеса дърпат общата оценка надолу.

Най-висока оценка България има в свободата на международната търговия – повлияна от членството ни в еврозоната. Изследването посочва и защо свободата е важна, като доказва преки връзки между степента на икономическа свобода (държавите са разделени на четири равни групи) и редица ключови показатели:

– Държавите с по-висока икономическа свобода имат чувствително по-висок брутен вътрешен продукт на човек от населението – разликата между най-свободните и най-малко свободните държави е над 6 пъти;

– Нивата на бедност са по-ниски в по-свободните държави – разликата в дела на бедните е над 25 пъти;

– Средната продължителност на живота е 17 години по-висока в най-свободните държави в сравнение с най-несвободните;

– Коефициентът на детска смъртност е десет пъти по-висок в най-несвободните държави в сравнение с най-свободните;

– Корупцията в свободните държави е значително по-ниска;

– Хората в свободните държави считат себе си за по-щастливи.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени