Институтът за пазарна икономика: България не може да се върне при свободните държави

Канадският институт „Фрейзър“ публикува новото издание на проучването „Икономическата свобода по света, 2025“, което Институтът за пазарна икономика (ИПИ) разпространява в България. От него става ясно, че първите места са за Хонконг и Сингапур, а на дъното се намират Венецуела и Зимбабве.

България подобрява резултата си след спада през пандемията, но не може да се върне в групата на свободните държави, уточняват от Института.

България се нарежда на 56-та позиция, между Гърция и Тайланд, от 165 държави с оценка от 7.13 точки от максимум 10. Данните са за 2023 г. и отразяват възстановяването на икономиките след ограниченията на свободата, наложени заради пандемията през 2020-2022 година. Преди нея България за кратко е в групата на най-свободните държави.

Общият резултат се формира на базата на 45 индикатора, разделени в пет категории.

България, за поредна година, получава най-нисък резултат по отношение на правната система и правото на собственост. В тази категория, измерваща върховенството на правото, независимостта на съда, работата на правоохранителните органи, защитата на правото на собственост, изоставаме спрямо всички страни от Европейския съюз.

Спад се наблюдава и по отношение на правителството. Тук се включват индикатори като делът на преразпределението през бюджета, трансфери и субсидии, размер на държавните активи, данъци.

В категорията „Регулации“ оценките са разнопосочни – за сравнително слабото регулиране на кредитния пазар България получава високи резултати, но множеството регулации на пазара на труда и на бизнеса дърпат общата оценка надолу.

Най-висока оценка България има в свободата на международната търговия – повлияна от членството ни в еврозоната. Изследването посочва и защо свободата е важна, като доказва преки връзки между степента на икономическа свобода (държавите са разделени на четири равни групи) и редица ключови показатели:

– Държавите с по-висока икономическа свобода имат чувствително по-висок брутен вътрешен продукт на човек от населението – разликата между най-свободните и най-малко свободните държави е над 6 пъти;

– Нивата на бедност са по-ниски в по-свободните държави – разликата в дела на бедните е над 25 пъти;

– Средната продължителност на живота е 17 години по-висока в най-свободните държави в сравнение с най-несвободните;

– Коефициентът на детска смъртност е десет пъти по-висок в най-несвободните държави в сравнение с най-свободните;

– Корупцията в свободните държави е значително по-ниска;

– Хората в свободните държави считат себе си за по-щастливи.