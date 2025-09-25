РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Средният лихвен процент по депозитите и за домакинствата, и за фирмите намалява

лихви

Средният лихвен процент по депозитите в лева и в евро и за домакинствата, и за фирмите намалява през август. Това отбелязват от Българската народна банка.

През август в сравнение с юли средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове за нефинансовите предприятия намалява до 1.39%, а по тези в евро –до 1.45 процента.

Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове намалява незначително до 0.05%, а по тези в евро се увеличава до 0.15 на сто.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове се повишава с 28.8% (180.7 млн. лв.) и е в размер на 808.5 млн. лв., а по тези в евро има ръст с 40.7% (269.4 млн. лв.) до 931.7 млн. лева.

През август

средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове за домакинствата спада

с 0.16 пр. п. до 0.79%, а по тези в евро – с 0.33 пр. п. до 1.09 процента.

Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от 0.01 на сто.

Средният лихвен процент по депозитите, договорен и за ползване след предизвестие в левове се повишава и е 0.24%, а по тези в евро остава на ниво от 0.16 процента.

Пари банките активи стратегия депозити търговия херти проекти

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 19.3% (78.8 млн. лв.) до 329.1 млн. лв., а по депозитите с договорен матуритет в евро – с 42.5% (157.7 млн. лв.) до 213.2 млн. лева.

Основният лихвен процент (ОЛП) през август е 1.82%,

като в сравнение с юли намалява с 0.09 процентни пункта (пр. п.).

Индексът ЛЕОНИА Плюс пък e 1.82% и в сравнение с юли остава без промяна.

Лихвеният процент по свръхрезервите е 0.00%, като спрямо юли 2025 г. запазва нивото си.

Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция през август е 3.93% и в сравнение с юли остава без промяна.

