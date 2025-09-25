След бягство на 3-годишно дете от детска градина в София, готвят спешни мерки

Вчера (24 септември) от столичната 151 детска градина „Леда Милева“ е избягало 3-годишно дете, призна Десислава Желязкова, директор на Дирекция „Образование“ в Столичната община, цитирана от БТА. По думите ѝ ще бъдат наложени наказания на учителката, на помощник-възпитателя и на директора на детската градина. Санкциите могат да варират от забележка до уволнение.

Тя уточни, че сигнала до Общината не е бил подаден от директора, а за случая е научила от публикация във “Фейсбук”, което за нея е нарушение още преди проверката да е започнала. Предварителните данни сочат, че детето е било оставено без надзор в занималнята, докато останалите деца са били в спалното помещение.

Желязкова отбеляза, че е почти невъзможно 3-годишно дете да преодолее три заключени врати, като добави, че то най-вероятно е успяло да напусне сградата през оключена врата към двора. По думите ѝ се подготвят спешни мерки, включително преместване на бутоните за отваряне на вратите на по-голяма височина, така че децата да не могат да ги достигат.

Това не е първият случай, когато деца бягат от детска градина в София. През юли това се случи с две по-големи деца, които след бягството си, се возиха и в метрото.