Кристофър Нолан е избран за президент на Гилдията на режисьорите в Америка

Носителят на „Оскар“ режисьор Кристофър Нолан за филма си „Опенхаймер“ е избран за президент на Гилдията на режисьорите на Америка (DGA). Той ще ръководи съюза в ключов момент, преди нов кръг от преговори с големи студия, съобщава Variety.

„Избирането ми за президент на Гилдията на режисьорите на Америка е една от най-големите почести в кариерата ми“, каза Кристофър Нолан. Той благодари на предишния президент Лесли Линка Глатър и отбеляза, че индустрията претърпява монументални промени. Избирането на Нолан, в разгара на кариерата му, е рядкост за режисьор от неговия ранг да ръководи съюза, отбелязва Variety. Поемането на лидерството му идва преди преговорите с Алианса на филмовите и телевизионни продуценти (AMPTP), които започват следващата година.

През последните години гилдията активно лобира за безопасност на снимачните площадки

и разширяване на данъчните стимули за филмово производство в Калифорния. Една от ключовите цели в предстоящите преговори ще бъде увеличаване на дела на режисьорите от приходите от международно стрийминг.

Кристофър Нолан беше избран на националната конвенция на DGA, посетена от 167 делегати, представляващи над 19 500 членове на гилдията. Следващият проект на режисьора е „Одисеята“, чиято премиера е планирана за юли 2026 г.