НАТО предупреди Русия, че ще използва “всички необходими военни и невоенни средства“ за защита на територията на алианса. Това се случи на среща, свикана след нарушаване на въздушното пространство на Естония от три руски изтребителя МиГ-31.

Западният военен блок посочва, че без значение дали нарушенията са умишлени или не, те крият риск от погрешни преценки и застрашават човешки животи, затова Москва трябва незабавно да прекрати подобни действия.

Френският президент Еманюел Макрон заяви на 24 септември, че страните от НАТО трябва да реагират по-строго в случай на нови провокации от Русия, по-конкретно във въздушното пространство на Източна Европа. Той обаче не смята, за разлика от президента на Съединените щати Доналд Тръмп, че трябва да се открива огън при тези действия на руската армия.

Миналия уикенд районът на Балтийско море се оказа арена на напрежение между НАТО и Русия. След като в петък три руски изтребителя МиГ-31 демонстративно нарушиха въздушното пространство на Естония, два дни по-късно западната бойна авиация стана обект на поредна провокация.

В същото време няколко европейски граждански летища в Норвегия, Дания и Швеция бяха мишена на масирана кибератака, която провали десетки полети. Последният инцидент е на летище в Дания, което спря работа заради забелязани дронове в забранената зона. Аеропортът в Олборг, който се ползва и като военна база, остана затворен до 6 часа сутринта.

По-рано летището в Копенхаген спря работа, отново заради дронове. Датски експерти заявиха, че се подозира намеса на Русия. Те отбелязаха, че дроновете са били управлявани от кораб от така наречения „сенчест флот“ на Русия. Това са стари петролни танкери, които Москва използва, за да заобиколи западните санкции срещу износа на горива.

Министърът на отбраната на Германия Борис Писториус обяви в четвъртък, че руски изтребител е прелетял над германска военноморска фрегата в Балтийско море.

„Навлизането на руски дронове и изтребители дълбоко навътре в полското и естонското въздушно пространство, както и прелитането над германска военна фрегата в Балтийско море в рамките само на дни показва ясно, че Русия буквално подлага на тест държавните граници, включително и тези на страни от НАТО, с още по-голяма честота и интензивност„, заяви Писториус.

Министърът коментира пред местните медии, че целта на руския президент Владимир Путин е да провокира НАТО и да се възползва от слабостите на алианса.

Русия категорично отрече да има участие в полетите на дронове.

„Чуваме оттам неоснователни обвинения всеки път. Може би една държава, която иска да заема сериозна и отговорна позиция, не бива отново и отново да прави такива безпочвени твърдения“, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Москва не крие желанието си, откакто Тръмп спечели втори мандат, да раздели света на сфери на влияние. Освен това в Кремъл са наясно, че подготовката на европейските държави от НАТО да се справят с руските провокации не е на подходящото ниво.

Дълги години Европа не инвестираше достатъчно в отбраната си, защото не допускаше да се случи конфликт с Русия, от която купуваше евтин газ. В същото време Москва активно се въоръжаваше. Поради тази причина съюзническите стратези са изключително внимателни и трудно ще се решат да действат твърдо, като стрелят по руски самолети нарушители.

Впрочем това не е признак на малодушие, а опит да се предотврати разширяване на конфликта. На всичко отгоре Европа не може да разчита на Тръмп, който един ден казва едно, след това друго. Със сигурност, ако страните от ЕС ескалират напрежението и се стигне до руски отговор, Вашингтон ще ги обвини, че те са виновни и нищо чудно да ги остави да се оправят сами Което, разбира се, не означава, че Евросъюзът трябва да стои и да гледа безучастно как Москва изпитва държавните граници и тези на търпението му. Въпросът е да се намери отговор, който да не провокира нова агресия, но пък да накара Русия да спре с провокациите.

Засега не е измислен такъв.