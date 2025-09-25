Борисов се съгласи с твърдението на Ивайло Мирчев, че страната има повече от един премиер

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призна в парламентарните кулоари, че Делян Пеевски има влияние в изпълнителната власт. Това стана, когато той заяви, че е съгласен с тезата на съпредседателя на „Да, България“ Ивайло Мирчев, че страната има няколко премиери, но вместо трима, посочи петима – себе си, Росен Желязков, Атанас Зафиров, Слави Трифонов и Делян Пеевски.

Герберският водач отправи критики към министър-председателя Росен Желязков и към министрите от БСП Иван Иванов и Манол Генов за „неадекватните им действия за справяне с безводието“. „Ако бях премиер щеше да има трима министри в Плевен и да е свършен проблемът. Министърът на регионалното управление, министърът на екологията, на икономиката, ако трябва. В Хасково и Коце Ангелов го пратих, в Перник двама министри живяха там, докато не решихме проблема“, каза още Борисов.

На въпрос за сравнение със ситуацията при управлението на Пламен Орешарски, лидерът на ГЕРБ заяви, че настоящото положение е значително по-лошо. Той подчерта, че правителството е на малцинство от самото начало, с противоположни партии, и е висша политическа отговорност преди приемането на бюджета и в навечерието на влизането в еврозоната да се направят необходимите компромиси, за да се премине този период.

Борисов определи липсата на кворум в пленарната зала като колективна безотговорност, като предположи, че причината е делегациите в Япония, Франция и САЩ.