Явор Божанков: Внимание, гневът на гражданите може да се насочи в неочаквана посока

На протестите през 2020 г., яхнати от ИТН, Балабанов обикаляше след протестиращи, които сега нарича „жълтопаветен балон“, припомня Явор Божанков

За мен един от най-отблъскващите хора в политиката е Слави Трифонов. Този човек буквално се изплю в лицето на стотици хиляди българи. Но протестите пред къщата му са неправилни. Мястото на всеки протест е на площада. Ако тръгнем за линч пред домовете, от общество се превръщаме в подивяло племе.

Много хора не подозират, че антидемократичните процеси няма да подминат и тях. Казвал съм го на сегашния премиер, когато беше председател на НС, а аз бях нападнат от депутати на „Възраждане“: днес простащината се изсипва на моята глава, но утре ще се стовари върху тяхната. Година по-късно, когато в зала се разглеждаше закон, внесен от ГЕРБ, „Възраждане“ изтръгнаха кабелите и осуетиха гласуването.

Ако някой е възможно да бъде смазан, то няма значение дали е кмет, депутат, граждански активист, журналист, адвокат. Би могъл да е всеки, щом системата го позволява.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков.

Явор Божанков: Шансът на демократичната общност е в президентските избори

