НАП засили проверките по борси и тържища – открити нарушения, отчетени по-високи обороти

Националната агенция за приходите засили проверките по по-големите борси, тържища и складове в страната. От 16 септември досега инспекторите са проверили близо 3500 камиона и микробуса, превозващи плодове, зеленчуци, месо и други рискови стоки.

Установени са нарушения като липса на касови апарати, фактуриране на по-ниски от реалните цени и занижаване на отчетените приходи. В обектите с присъствие на инспектори се наблюдават по-високи обороти спрямо предходни периоди.

От НАП съобщават още, че част от рисковите търговци са опитали да изнесат дейността си извън тържищата, за да избегнат контрол, но проверки се извършват и извън обектите.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

