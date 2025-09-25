Германският министър на отбраната предупреди за руска заплаха в Космоса

Министърът на отбраната на Германия Борис Писториус предупреди за нарастващата руска заплаха от космическите дейности на Москва. По време на космическа конференция в Берлин той изрази опасения за два руски сателита, които проследяват сателити на Intelsat, използвани от германските сили и други.

„Русия и Китай разшириха бързо своите възможности за водене на война в Космоса през последните години: те могат да нарушават сателитните операции, да заслепяват сателити, да ги манипулират или да ги унищожават кинетично“, заяви Писториус.

Той подчерта необходимостта от разговори за разработване на нападателни способности в Космоса като средство за възпиране. Посочи, че Русия използва два от своите сателити „Луч Олимп“, за да проследява сателитите на Intelsat.

Сателитите „Луч Олимп“ са известни с това, че действат като „сателити-шпиони“. През 2017 година един от тях се приближи до сателит на Intelsat, което накара компанията да премести сателита си, за да избегне сблъсък.

Германия ще изхарчи 35 милиарда евро за космическа сигурност

Германия ще похарчи до 2030 г. общо 35 милиарда евро за изграждане на рамката на космическата си сигурност, обяви също министърът. Планът е инвестициите да гарантират „както защита, така и ефективност“, предаде БТА.

Според него осведомеността за ситуацията в орбита трябва да бъде подобрена чрез радари, телескопи и бъдещо използване на спътници за наблюдение.