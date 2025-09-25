РЕГИСТРИРАЙ СЕ
След вчерашния провал, днес парламентът прави нов опит да започне работа

След провала на заседанието на Народното събрание в сряда заради липсата на кворум, днес парламентът ще направи нов опит да започне работа по същество. Проектът на програма на депутатите включва 12 точки и предстои да бъде гласувана.

Народните представители трябва да обсъдят Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Република България през 2024 г. и Доклад за изпълнение на Програмата за инвестиции в отбраната до 2032 г. през 2024 година.

Въпреки предприетите мерки, некомплектът от военнослужещи остава висок и в края на 2024 г. достига 21,8 на сто, се посочва в Доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили през миналата година. Доброволният резерв също е попълнен едва на 16 на сто. През 2024 г. се отчита известно подобряване на състоянието с окомплектоваността, най-вече заради повишените възнаграждения на военнослужещите средно с 30%. При конкурсите се отчитат три пъти повече кандидати за някои войнишки длъжности. Увеличават се и кандидатите за курсанти във висшите военни училища“, пише в доклада.

В програмата на Народното събрание за днес са включени също първо четене на промени в Закона за административното регулиране на производството на оптични дискове и матрици, проект на решение за преименуване на частното Висше училище по сигурност и икономика в Пловдив в Академия по национална и информационна сигурност, както и ратификации на международни документи.

