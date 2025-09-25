Тръмп планира да посети Япония през октомври

Президентът на САЩ Доналд Тръмп възнамерява да посети Япония в края на октомври тази година, съобщи агенция Киодо, позовавайки се на източници в японското правителство.

Според агенцията точните дати на посещението в момента се уточняват. Очаква се Тръмп да спре в Япония по пътя си към Южна Корея, където ще присъства на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), която ще се проведе от 31 октомври до 1 ноември.

Това ще бъде първото посещение на Тръмп в Япония по време на втория му президентски мандат.

Както посочва информационна агенция Kyodo, до края на октомври Япония ще избере нов министър-председател, който ще замени оттеглящия се Шигеру Ишиба.