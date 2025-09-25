Протест пред новата централата на Пеевски и в подкрепа на Благомир Коцев се очакват в София

Гражданско сдружение „БОЕЦ“ организира протест пред централата на „Ново начало“ на ул. „Врабча“ 23. Събитието, озаглавено „За свободна България – без Пеевски, Борисов и Мафията“, е насрочено за 15:00 часа. По думите на организаторите целта е сградата и бул. „Васил Левски“ да бъдат блокирани за неопределено време, тъй като според тях само с обичайните вечерни шествия промяна не може да се постигне.

Според организаторите сградата на партията на Пеевски олицетворява политическата мафия, връзката между икономическата и политическата олигархия и зависимостите, които задушават страната. Затова те излизат на блокада пред офиса на партията и приканват гражданите да се подготвят с топли дрехи и палатки за по-дълъг престои.

Очаква се протестът да бъде подкрепен от „Продължаваме промяната“. Такъв призив отправи и бившият съпредедател на партията Кирил Петков след решението на Софийския апелативен съд да остави за постоянно в ареста кмета на Варна Благомир Коцев.

В столицата днес гражданите отново ще протестират и срещу постоянния арест на кмета на Варна Благомир Коцев. Вчера за 11-и пореден път във Варна се проведе демонстрация с шествие в негова подкрепа, участниците в която призоваха за освобождаването и на двамата общински съветници, задържани с Коцев.