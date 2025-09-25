РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Няма шест милиарда под въпрос, проектите по ПВУ вървят добре, увери Томислав Дончев

Парламент Томислав Дончев

„Гоним амбициозен срок до август догодина – нека политическите бури не доведат до колебание и темпът на изпълнение да не бъде забавен.“ С тези думи вицепремиерът Томислав Дончев откри днешното правителствено заседание, посветено на изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост. Той подчерта, че основното послание към бенефициентите – общини, малки и средни предприятия, агенции и неправителствени организации – е да продължат активно с реализацията на проектите си.

По думите му, изпълнението на ПВУ върви добре, въпреки политическите атаки и искания от страна на опозицията за спиране на средствата за България – включително чрез тяхното европейско политическо семейство „Обнови Европа“. „Не можем да подценяваме това искане, ефект ще има, защото става дума за сериозна и влиятелна политическа формация. Но искам категорично да кажа: няма такава тема като шест милиарда под въпрос“, заяви Дончев.

„Обнови Европа“ поиска от Европейската комисия да спре плащанията към България по ПВУ заради ареста на Благомир Коцев

Вицепремиерът припомни, че една от първите задачи на настоящото правителство преди осем месеца е била именно спасяването на ПВУ. „Бяха реорганизирани инвестициите, предоговорихме Плана с Европейската комисия, а най-важното – ускорихме плащанията и изпълнението на проектите. Ако в началото те бяха едва около 8%, сега вече достигат близо 23%“, посочи Дончев. Той увери, че средства за финансиране ще има както от страна на правителството към бенефициентите, така и от ЕК към България. „Целта остава – до август 2026 година всичко да бъде разплатено“, изтъкна вицепремиерът.

