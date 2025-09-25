Няма шест милиарда под въпрос, проектите по ПВУ вървят добре, увери Томислав Дончев

„Гоним амбициозен срок до август догодина – нека политическите бури не доведат до колебание и темпът на изпълнение да не бъде забавен.“ С тези думи вицепремиерът Томислав Дончев откри днешното правителствено заседание, посветено на изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост. Той подчерта, че основното послание към бенефициентите – общини, малки и средни предприятия, агенции и неправителствени организации – е да продължат активно с реализацията на проектите си.

По думите му, изпълнението на ПВУ върви добре, въпреки политическите атаки и искания от страна на опозицията за спиране на средствата за България – включително чрез тяхното европейско политическо семейство „Обнови Европа“. „Не можем да подценяваме това искане, ефект ще има, защото става дума за сериозна и влиятелна политическа формация. Но искам категорично да кажа: няма такава тема като шест милиарда под въпрос“, заяви Дончев.

Вицепремиерът припомни, че една от първите задачи на настоящото правителство преди осем месеца е била именно спасяването на ПВУ. „Бяха реорганизирани инвестициите, предоговорихме Плана с Европейската комисия, а най-важното – ускорихме плащанията и изпълнението на проектите. Ако в началото те бяха едва около 8%, сега вече достигат близо 23%“, посочи Дончев. Той увери, че средства за финансиране ще има както от страна на правителството към бенефициентите, така и от ЕК към България. „Целта остава – до август 2026 година всичко да бъде разплатено“, изтъкна вицепремиерът.