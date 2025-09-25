Институтът за пътна безопасност не вижда санкции след промените в Закона за движението по пътищата

От Института за пътна безопасност излязоха със становище, че към момента няма връчен нито един електронен фиш на нарушител, близо 20 дни след влизането в сила на промените в Закона за движение по пътищата (ЗДП).

Те посочват още, че няма данни да е санкциониран водач на моторно превозно средство за нарушена средна скорост.

В същото време те стават свидетели на многократни информации в медиите за хиляди нарушения на средната скорост. Ето защо от Института поставят под съмнение ефективността на новите мерки.

“Липсата на своевременно правоприлагане значително намалява въздействието на наказанията. Освен това, към момента не е наложена санкция на нито едно чуждестранно МПС, което подчертава още един проблем в изпълнението на закона”, пишат от Института за пътна безопасност в позицията си.

Оттам изразяват и тревога, че статистиката, от началото на септември, показва значително увеличение на загиналите при ПТП в сравнение с миналата година, което още повече поставя под съмнение ефективността на предприетите мерки.