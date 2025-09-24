РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Варненци отново излязоха на протест, искат свобода за кмета Благомир Коцев

Варненци отново излязоха на улицата, искат свобода за кмета Благомир Коцев

По-малко от ден след като Софийският апелативен съд остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста, в морската столица се проведежда нов протест в подкрепа на задържания градоначалник.

„Правосъдието пропусна възможността да освободи Благо от ареста, но варненци няма да пропуснат възможността да оценят подмяната на вота им„, подчертаха организаторите на демонстрацията, която е единадесета поред.

По традиция протестиращите ще тръгнат на шествие, което ще премине през пешеходната зона на града и ще достигне съдебната палата на пл. „Независимост“.

Очаква се утре, 25 септември, да има протест срещу постоянната мярка за задържане на Коцев и в София.

По-рано днес арестуваният кмет на Варна изпрати писмо от ареста до съпругата си, което тя публикува в неговия профил във „Фейсбук“. В него той заявява, че няма да предаде варненци и че няма да се поддаде на натиск. Коцев твърди, че прокуратурата и съдът го оставят в ареста с мотива, че като кмет може да повлияе на разследването, но той настоява, че ако това е така, прокуратурата трябва сама да поиска отстраняването му от поста.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени