Варненци отново излязоха на протест, искат свобода за кмета Благомир Коцев

По-малко от ден след като Софийският апелативен съд остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста, в морската столица се проведежда нов протест в подкрепа на задържания градоначалник.

„Правосъдието пропусна възможността да освободи Благо от ареста, но варненци няма да пропуснат възможността да оценят подмяната на вота им„, подчертаха организаторите на демонстрацията, която е единадесета поред.

По традиция протестиращите ще тръгнат на шествие, което ще премине през пешеходната зона на града и ще достигне съдебната палата на пл. „Независимост“.

Очаква се утре, 25 септември, да има протест срещу постоянната мярка за задържане на Коцев и в София.

По-рано днес арестуваният кмет на Варна изпрати писмо от ареста до съпругата си, което тя публикува в неговия профил във „Фейсбук“. В него той заявява, че няма да предаде варненци и че няма да се поддаде на натиск. Коцев твърди, че прокуратурата и съдът го оставят в ареста с мотива, че като кмет може да повлияе на разследването, но той настоява, че ако това е така, прокуратурата трябва сама да поиска отстраняването му от поста.