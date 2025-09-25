РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Върху руините на „Ремотекс“ се ражда нов индустриален парк

Перспективата за усвояването на над 460 млн. лв. от Фонда за справедлив преход, които  са на разположение на бизнеса чрез процедурата „Подкрепа за производствени инвестиции в големи предприятия в регион Стара Загора“ със сигурност ще привлече инвеститори тук.

Докато държавата се тресе от скандалите между политиците, чийто изказ стигна под нивото на приказките в махленските кръчми, бизнесът се опитва някак си да се справя.

За това говори и инициативата на  „Булмаркет Груп“ АД, което вече реализира обещания амбициозен проект върху руините на фалиралия завод „Ремотекс“ в Раднево. Предприятието, което преди години се занимаваше основно с ремонт на оборудването на държавните „Мини Марица-изток“ и за чиято незавидна съдба през годините и „спасителите“ му „Банкеръ“ е изписал доста вестникарски страници, днес е превърнато от инвеститорите, придобили го през 2022 г., в „Индустриален парк Раднево“, разположен на площ от 320 декара.

Паркът се очертава като стратегическото място за реализиране на нови проекти, тъй като е ситуиран в една от общините, пряко засегнати от прехода към зелена икономика. А и споменатите над 460 млн. лв. от Фонда за справедлив преход вече се на разположение на бизнеса.

Мястото не е избрано случайно, тъй като паркът разполага с готови за използване терени с необходимия статут и инфраструктура – електрозахранване с висока мощност, собствен водоизточник, изградена канализация и възможност за бърза газификация при нужда. Да не говорим за добрата вътрешна логистика, директната връзка с железопътните и републиканските пътни мрежи и наличието на мащабни индустриални халета, което го прави подходящ избор за компании в сферата на машиностроенето, производството, логистиката и възобновяемата енергия.

Колкото до процедурата „Подкрепа за производствени инвестиции в големи предприятия в регион Стара Загора“ (BG16FFPR003-4.006), тя е насочена към

структурна трансформация на икономиката

в тази част на страната и финансирането по нея обхваща широк кръг от дейности – от изграждането на нови производствени сгради  разширяването на съществуващи мощности, до доставката и монтажа на високотехнологично оборудване, автоматизирани производствени линии и цифрови решения. Особено внимание се отделя на енергийно-ефективни проекти и инсталации за съхранение на електроенергия. Допустими са също така разходи за придобиване на площи, техническа подготовка и изготвяне на бизнес план.

Максималният размер на помощта достига 30 млн. лв., а минималният e 1 млн. лв., което предоставя възможност както за мащабни индустриални инвестиции, така и за обновяване на вече съществуващи производства. Съфинансирането по проектите ще се определя индивидуално и ще е в диапазона от 30 до 100 процента.

За предприятията, които отговарят на изискванията и планират дългосрочни инвестиции, процедурата предлага ясен механизъм за реализация на техните проекти с висока добавена стойност. Така локации като „Индустриален парк Раднево“ придобиват все по-важно значение като част от новия икономически облик на Югоизточна България.

Впрочем, трябва да припомним, че финансирането от Фонда за справедлив преход е предназначено за

компании, регистрирани на територията на 11 общини.

Освен за Стара Загора и Раднево става дума и за други територии, които до този момент не бяха част от подобни мерки: Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа. За да кандидатстват, е необходимо фирмите да са големи, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, и да имат минимум 1 милион лева общи нетни приходи от продажби за последните три години (2021–2023).

Максималният размер на търсените средства обаче не следва да надвишава 20% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за посочения период.

Приоритет при оценяването ще получат проекти,

които създават нови работни места, внедряват иновации, намаляват въглеродния отпечатък и имат устойчив бизнес модел. Оценката ще взима предвид и доколко предложеният проект отговаря на целите на процедурата и предлага реална стойност за развитието на региона.

Желаещите да се включат имат възможност да наемат или закупят терен в Раднево, като до 10% от финансирането може да бъде използвано именно за тази цел.

Още през март стана ясно ,че „Индустриален парк Раднево“ притежава влязъл в сила ПУП, както и регистрация в Министерството на икономиката като частен индустриален парк. Площта му от 320 дка е разделена на 25 парцела от 1000 до 40 000 кв. метра.

Още тогава заместник-изпълнителния директор на „Булмаркет Груп“, член на Съвета на директорите на групата и изпълнителен директор на „Индустриален парк Раднево“ Светослав Първанов  съобщи, че сградите в парка ще бъдат минимум 100, от които шест огромни индустриални халета.

Бизнесът на „Булмаркет Груп“

Тя е създадена през 1996 г. в Русе. В групата влизат над 20 действащи дружества, сред които „Булмаркет рейл карго“, „Булмаркет автотранспорт“, „Булмаркет ДМ“, „Порт Булмаркет“ и други. В частта търговия с горива групата покрива целия спектър – газ, бензин, дизел. Вторият й клон са дружествата, които оперират под бранда „Астра“. Това направление се занимава с производство и търговия на биодизел, фармацевтичен глицерин и остатъчни продукти.

Приходите на дружествата в „Булмаркет Груп“ надхвърлят 4 млрд. лева.

Според търговския регистър срещу лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол върху групата, е записано кипърското дружество „Пуунър Сървисиз Лимитед“, ситуирано в  Никозия. Като негови представители са Параскеви Мола от Гърция  и Михалис Корелис от Кипър. А в графата действителни собственици – физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството, е записан Станко Станков.

