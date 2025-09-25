Асен Василев сравни управляващите с кабинета „Орешарски“

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви, че управляващите много започват да приличат на правителството на Пламен Орешарски. Той отбеляза обаче, че разликата е в това, че тогава са се криели по задните входове, а сега ги заграждат от страх, защото не могат да съберат кворум и си търсят „златен пръст“.

Втори ден, пред всеки вход на Народното събрание има полицейски патрул, който охранява сградата. Тези мерки, вероятно идват от властта в отговор на блокадата с коли, която от „Продължаваме промяната“ спретнаха на управляващите в четвъртък, 18 септември. Акцията беше организирана в подкрепа на кмета на Варна Благомир Коцев и по-конкретно бе насочена срещу лидерите на ГЕРБ и „Ново начало“ – Бойко Борисов и Делян Пеевски.

В парламентарните кулоари, бившият финансов министър категорично заяви, че „Продължаваме промяната“ няма да са „златен пръст“ за управляващите, тъй като според него правителството вреди на гражданите.

На въпрос дали „Продължаваме промяната“ ще блокира второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост след писмото на „Обнови Европа“, Василев заяви, че от година предупреждават за проблеми с изпълнението на мерките. Той посочи, че липсата на приетото законодателство поставя 10 млрд. лв. на българските данъкоплатци под риск и че предложенията за антикорупционната комисия не отговарят на изискванията за политическа независимост, като в Европа това се счита за недопустимо.

„Тези, които осуетяват парите за българските граждани са Борисов и Пеевски, затова, че държат Благо Коцев като политически затворник. Също така, защото втора година не позволяват да се избере политически независима антикорупционна комисия (..) В България с медиите на голямото „Д“ може и да успеят да замажат очите, но очевидно в Брюксел не могат“, подчерта Асен Василев.