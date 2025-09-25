Общинските съветници от БСП са против София да бъде превърната в платен паркинг, „Спаси София“ искат преговори

От групата на местната коалиция „БСП за България“ в Столичния общински съвет обявиха, че са против идеята София да се превърне в „голям платен паркинг“ и настояват за алтернативи на платеното паркиране. Това заяви техният председател Иван Таков, цитиран от БТА.

От своя страна от “Спаси София” поканиха общинските съветници от ПП-ДБ на преговори за общо решение. Реакцията е в отговор на предложението на кмета на София Васил Терзиев и общински съветници от ПП-ДБ за реформа в паркирането в столицата.

„Най-лесното е да бръкнем в джоба на столичани и да ги накажем с по-високи такси, но това няма да реши проблема. Вместо това трябва да се изграждат нови паркинги и да се направи градският транспорт по-удобен, редовен и достъпен“, заяви Таков, като по думите му платеното паркиране върви ръка за ръка с развити алтернативи – буферни паркинги и обществен транспорт. „Такава алтернатива в София няма„, подчерта той.

От “Спаси София” също са скептични към предложението, но техният аргумент е, че предлаганата реформа е “слаба и половинчата”.

Те настояват за тройно по-строги ограничения на броя служебни абонаменти, въвеждане на квота от максимум 10% за всяка подзона и намаляване на броя абонаменти, които могат да ползват институции и фирми. По този начин, според тях, ще се освободят повече места за живущите и посетителите на града.

„Шест месеца молим кмета да седнем на една маса. Това не е реформа, от каквато София има нужда, а само механично удвояване на цените“, заявиха от „Спаси София“, изтъквайки и допълнителни предложения, включващи места за зареждане на електромобили и зони за кратковременно спиране около училищата.