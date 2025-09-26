До 30 септември ще купуват акции на „Тексим банк“ за участие в увеличението на капитала

До 30 септември (вторник) могат да се сключват сделки с акции на ТБ „Тексим банк“ АД на „Българска фондова борса“, които дават право на участие в увеличението на капитала на дружеството.

Припомняме, че в процедурата могат да участват всички, които са придобили акции, и са акционери към 2 октомври (четвъртък).

От банката обявиха началото на публично предлагане на 7 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев, равняваща се на 0.51 евро всяка и емисионна стойност от по 3 лева или 1.53 евро. Емисията е с ISIN код BG110000192.

Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и заплатени най-малко 5 000 000 броя от новите акции.

Решението е взето от Управителния съвет на банката от 21 август и в съответствие с промените в устава на „Тексим банк“, гласувани от общото събрание на акционерите на 25 юни.

Комисията за финансов надзор вече одобри на 24 септември проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадена от кредитната институция.

При публичното предлагане на акции, срещу една притежавана акция всеки акционер получава по едно право. А срещу всеки 5.2564 права може да се запише една нова акции с емисионна стонйсот от 3 лева. Общият брой на издадените права е 36 795 036.

В момента капиталът на „Тексим банк“ е 36 795 036 лева, разпределен в същия брой акции с номинал по 1 лев.

В края на юни най-големите акционери са „Уеб финанс холдинг“ АД с дял от 16.64%, „ТК-холд“ АД – 9.90%, „Сила холдинг“ АД – с 8.89%, и ПОК „Съгласие“ АД – с 5.31 процента. „Интрейд“ АД притежава 3.88%, „Датамакс“ АД – 3.76%, а „Датамакс систем холдинг“ АД 3.63 на сто.

От мениджърите на дружеството само Мария Видолова – изпълнителен директор, има акции на „Тексим Банк“ – 0.0015 процента.

Книжата на “Тексим Банк” се търгуват на “Българска фондова борса”. Цената им загуби част от стойността си от началото на годината и в момента сделки се сключват на 3.56 лева за един брой, което оценява кредитната институция на 130 990 328 лева пазарна капитализация.