Картовите плащания са ключът към безпроблемния преход към еврото

Красимира Райчева, изпълнителен директор на Visa България, пред „Банкеръ“

Г-жо Райчева, какво ще означава приемането на еврото за българските търговци и как ще се отрази на ежедневната им работа?

– Влизането на България в еврозоната е голяма стъпка, която ще се отрази на всички – както на потребителите, така и на бизнеса. В първия месец ще живеем в период на двойно обращение, когато ще се плаща и в левове, и в евро. Това може да доведе до ситуации на объркване – изчисляване на ресто, спорове за суми, забавяне на обслужването или дори отказ от покупка. Именно затова картовите плащания ще играят ключова роля – те премахват тези проблеми, защото всичко става автоматично и без грешки.

Необходимо ли е търговците да предприемат технически стъпки, за да бъдат готови за новата валута?
– Не. Банката или доставчикът на платежни услуги ще актуализира софтуера, така че POS устройствата да работят без прекъсване. Няма нужда от нови договори и няма допълнителни такси. С други думи – системата е готова, а бизнесът може да е спокоен.

Какви конкретни ползи дават картовите плащания по време на този преходен период?
– На първо място е бързината – плащането с карта или телефон става за секунди, което означава по-кратки опашки и по-добро обслужване. Второ – намалява се работата с пари в брой, което означава по-малко грешки и по-нисък риск от кражби. И трето – сигурността. Картите Visa са защитени от най-съвременни технологии, които дават спокойствие както на клиентите, така и на търговците.

Какво представлява инициативата „България БезБрой“ и какви ползи предлага за бизнеса?
– Програмата е създадена, за да улесни търговците по пътя към дигитализацията им. Предоставяме облекчени условия – такса за обслужване до 1% през първата година, без наем за POS устройства, без месечни такси за онлайн магазини. В допълнение, търговците получават достъп до иновации като Click to Pay – по-бързо и по-сигурно онлайн пазаруване за клиентите. От 1 октомври до 31 март сме предвидили и награда от 1000 евро за участниците в програмата, защото искаме да дадем още един стимул да започнат сега.

Какъв съвет бихте дали на бизнесите, които все още предпочитат плащанията в брой?
– Бих ги насърчила да гледат на картовите плащания не като на разход, а като на инвестиция в бъдещето. Очакванията на клиентите се променят. Те търсят бързо, удобно и сигурно обслужване – а Visa е символ на точно това. Ако искате бизнесът ви да е конкурентен и готов за новата реалност, моментът да се дигитализирате е сега.

Какво е основното ви послание към търговците в навечерието на въвеждането на еврото?
– Еврото идва – и е важно да го посрещнем спокойно и уверено. Плащанията с карта са най-сигурният начин това да се случи. С Visa търговците могат да бъдат спокойни, че са готови за промяната още от първия ден.

