Молдова обвини Русия за кибератака срещу Централната избирателна комисия

Заместник министър-председателят и министър на дигитализацията на Молдова Дойна Нистор обвини Русия в кибератака срещу Централната избирателна комисия, само дни преди ключовите парламентарни избори в страната.

В интервю за „Политико“ Нистор заяви, че атаката е част от по-широка хибридна кампания на Русия, планирана „месеци предварително“, чиято цел е дестабилизиране на демокрация в Молдова.

Молдовците ще гласуват в неделя на избори, помрачени от опитите на Русия за намеса. Президентът Мая Санду каза пред Европейския парламент, че Москва харчи „стотици милиони евро“, за да саботира вота.

„Подобно на Украйна, Молдова е лаборатория за справяне с едни от най-сложните хибридни заплахи на нашето време“, коментира Нистор.

Европейската комисия спешно е изпратила в страната първия си екип от частни експерти по киберсигурност, създаден по новия Закон за киберсолидарност на ЕС.