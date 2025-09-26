България настоява за изграждане на способности за гарантиране на сигурността в Черно море

България настоява за изграждане на критични способности за гарантиране на сигурността в Черно море като част от общата защита от дронове на източната граница на Европейския съюз.

Това съобщиха от министерството на отбраната в прессъобщение за днешните консултации на министър Атанас Запрянов с колегите му от още 9 държави-членки, които граничат или са в близост до Русия.

Участниците в съвещанието се обединиха около спешната необходимост за изграждане на интегрирана система за засичане и противодействие на дронове, която да може да бъде задействана, в случай че нахлуванията над Полша и Румъния се повторят.

Министър Запрянов, наред с други участници в съвещанието, е подчертал, че, за да бъде осъществена такава система, е важно да бъде осигурено безвъзмездно финансиране от бюджета на Европейския съюз.