Манол Генов е разпоредил на басейновите дирекции да изпратят данни за алтернативни водоизточници

Манол Генов: Питейно-битовите язовири са малко по-пълни от миналата година

Министърът на околната среда и водите Манол Генов е разпоредил на басейновите дирекции да изпратят спешно данни за алтернативни водоизточници до ВиК дружествата, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Мярката цели да се подпомогне преодоляването на водната криза в страната, особено в регионите с режим на водоснабдяване.

Информацията трябва да бъде изпратена и на общините в неконсолидираните райони.

ВиК дружествата и общините ще получат и данни за издадени разрешителни и използвани водни количества през 2024 г.

Действията са в изпълнение на решение на Народното събрание и създадения Национален борд по водите.

