РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Близо сме до споразумение за войната в Газа и заложниците ще бъдат освободени скоро, твърди Тръмп

Тръмп: Близо сме до споразумение за войната в Газа и заложниците ще бъдат освободени скоро

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е близо до споразумение за край на войната в ивицата Газа и връщане на заложниците, държани от „Хамас“, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

„Изглежда, имаме сделка за Газа. Мисля, че е сделка, която ще върне заложниците у дома; ще бъде сделка, която ще сложи край на войната“, каза Тръмп, без да даде повече подробности.

По-рано САЩ представиха мирен план от 21 точки за Близкия изток, който трябва да сложи край на продължаващата вече близо две години война между Израел и „Хамас“ на фона на общополитическите дебати в рамките на 80-ата годишна сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, които събраха тази седмица международните лидери.

Предложението е било изпратено във вторник до представители на Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Египет, Йордания, Турция, Индонезия и Пакистан, съобщи специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф.

Президентът на САЩ, който остава най-непоколебимия съюзник на Израел на международната сцена, каза днес, че е разговарял вчера с представители на близкоизточните държави, както и с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени