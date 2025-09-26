РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Българка е осъдена в Русия на три години затвор за онлайн коментари

Българската гражданка Росица Георгиева, жителка на Волгоградска област, е осъдена в Русия на три години затвор в колония от общ режим, съобщава правозащитният канал ОВД-Инфо.

Срещу нея е било образувано дело за „оправдание на тероризма“ заради коментари, които е публикувала през март и ноември 2024 година под постове за дейността на „Руския доброволчески корпус“, воюващ на страната на Украйна.

Присъдата е произнесена на 9 септември 2025 година от съд във Волгоград, но засега не е влязла в сила.

По информация на ОВД-Инфо не е ясно кога точно е започнало наказателното производство срещу Георгиева. През декември миналата година тя е преминала през серия арести – първо е задържана за 13 денонощия за „неподчинение на полицията“, а малко по-късно отново за 10 дни по обвинение в „дребно хулиганство“.

