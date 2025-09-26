UniCredit може да направи борда си „по-германски“, за да придобие Commerzbank

Втората по големина италианска банка UniCredit („Уникредит“) е готова да включи за постоянно по-голям брой германски представители в борда на директорите си, ако получи съгласие да погълне германския си конкурент Commerzbank („Комерцбанк“) – трансгранична сделка, на която Берлин остро се противопоставя. Кредиторът от Милано щял да включи тази опция като част от преговорите за придобиване на германската банка, твърдят запознати с въпроса лица.

Брак с „Комерцбанк“ би означавал, че около една трета от баланса на групата ще дойде от Германия и „Уникредит“ би била готова да задели „съответна част“ от местата в борда си за германски граждани, за да отрази приноса на страната към групата, допълват добре информираните източници.

Италианската банкова група предприе за първи път действия срещу германския съперник през септември 2024-а, изненадвайки германското правителство. Оттогава италианците са натрупали 29% дял чрез комбинация от покупки на акции и сделки с финансови производни, а главният ѝ изпълнителен директор Андреа Орчел ясно заяви желанието си за цябостно поглъщане.

Бордът на „Комерцбанк“ и Берлин обаче изразиха несъгласието си с нахлуването на „Уникредит“ във втория по големина кредитор на Германия. Канцлерът Фридрих Мерц и финансовият министър Ларс Клингбайл отхвърлиха идеята за „неприятелско“ поглъщане на „Комерцбанк“ и заявиха, че искат банката да остане независима.

В момента няма директни дискусии между двете банки от еврозоната и германското правителство за потенциална оферта. По-рано тази година Орчел заяви, че може да изчака до 2027 г., преди да вземе решение дали да направи официално предложение за поглъщане на „Комерцбанк“.

Представителството в борда е едно от няколкото предложения, които „Уникредит“ е готова да направи, за да помогне за сключването на сделка с германската страна. Италианският кредитор вече има присъствие в Германия чрез дъщерното си дружество „Хипоферайнсбанк“ (HVB), което придоби през 2005 година.

Сред другите мерки, които биха могли да прпедложат италианците, са запазване на комбинирано седалище на „Хипоферайнсбанк“ и „Комерцбанк“ в Германия, обещание да не се затваря определен процент клонове или поддържане на ниво на кредитиране за определен период от време, което е обичайно при повечето банкови сделки.

Според запознато с въпроса лице, предлагането на промени в управлението е обичайно при преговорите за сделки. Всички стратегически предложения, които ще бъдат представени в случай на разговори между двете страни, първо ще трябва да бъдат одобрени от борда на „Уникредит“. Източникът обаче добави, че отстъпките „не могат да бъдат изцяло еднопосочни“ и сделката ще изисква германците да са готови да седнат, за да обсъди предложенията и да се срещне с италианците „по средата“.

„Уникредит“ вече е променяла състава на борда си след придобиване. Когато италианската банка погълна „Хипоферайнсбанк“, главният изпълнителен директор на германския кредитор Дитер Рампл беше назначен за председател на обединената група. Рампл обаче имаше сложен мандат начело на италианската група. Той отстрани главния изпълнителен директор Алесандро Профумо през 2010 г., но напусна през 2012 г., след като не успя да осигури достатъчна подкрепа за основен ремонт на състава на борда.