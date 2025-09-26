Български токови клеми, алтернатива на китайския внос, със златен медал в Пловдив

„Централна енергоремонтна база“ ЕАД (ЦЕРБ) получи златен медал на 79-ия Международен технически панаир в Пловдив. Отличието е за токови клеми, които са изключително важни за надеждната работа на електропреносната мрежа в страната.

Това са единствените токови клеми, произведени изцяло в България, и защитени с патент за полезен модел. Повечето продукти на пазара у нас са внос, предимно от Китай. Клемите на ЦЕРБ са разработени конкретно за условията на българската енергийна система и отговарят на всички изисквания. Те гарантират работа дори при екстремни температури – от зимен студ до летни жеги, когато рискът от прегряване, пожар и други аварии е най-висок. Токовите клеми на ЦЕРБ се изработват по поръчка според нуждите на конкретен клиент или проект и преминават през строг контрол на метала и изпитвания във високоволтова лаборатория. Те гарантират безопасност и надеждност, тъй като са оразмерени точно за българските условия. Използват се както в конвенционалната, така и в „зелената“ енергетика.

ЦЕРБ произвежда токови клеми от 60-те години на XX век.

Има сертификати от български и международни органи, които се подновяват периодично след строг одит. Производството е сертифицирано от Националния институт за изследвания и сертификация (НИИС), а клемите и тяхната арматура са със Свидетелство от Патентното ведомство за регистриран полезен модел. Клемите вече са доказали своята ефективност в подстанциите на Електроенергийния системен оператор, Националната компания „Железопътна инфраструктура“, както и при изграждането на соларни паркове и други енергийни проекти.

„Това отличие е признание за труда на целия ни екип и за дългогодишната ни отдаденост към сигурността на българската енергетика. Нашите токови клеми са пример как българско производство може да предложи не само алтернатива на вноса, а и по-качествено и по-гъвкаво решение“, коментира инж. Стефка Манчева, управител на химическата лаборатория в ЦЕРБ, която получи златния медал на церемонията по награждаването.

Това е шестият златен медал за ЦЕРБ от Международен технически панаир в Пловдив.

В тазгодишното издание на панаира участват 211 компании от 19 държави.

ЦЕРБ е единственото българско предприятие за диагностика, ремонт и поддръжка на електрически машини и съоръжения и е най-старото на Балканския полуостров. Създадено е преди 77 години.

ЦЕРБ ГРУП е инженерингова бизнес група в енергийния сектор, която оперира на международния пазар в повече от 10 държави. Тя обединява комплексни решения, обхващащи целия жизнен цикъл на енергийните обекти – от проектиране и строителство, през доставка и монтаж, до поддръжка, сервиз и мониторинг.