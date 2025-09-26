Президентът отговори на Борисов и го призова да върне чувалите с парите от „Хемус“

Какво съм виновен, че господин Борисов не е премиер? Какво съм виновен, че през годините допусна да стане ужасно зависим от господин Пеевски, не само политически. Това написа президентът Румен Радев в профила си във „Фейсбук“.

Той отговори на упреците, че не проявява кооперативност да работи с правителството. По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов остро разкритикува вчерашното изказване на президента Румен Радев, който призова за издигане на стена срещу Делян Пеевски.

Радев дава пример в публикацията си, че и писмено, и устно е се обаждал на премиера и на министри, за да се свърши работа в интерес на България.

„Организирах кръгла маса с бизнеса, с образователните институции, как да градим просперираща държава с нови технологии, да привличаме инвестиции и убеждаваме да се инвестира, тук, в България и да имаме по-висок икономически ръст.

Какво се получава? Министрите получават забрана именно от господин Борисов да стъпват на тези мероприятия. Освен това имат забрана да стъпват там, където се появя. Дори да са обявили, че ще присъстват, появя ли се някъде, неговите министри се разбягват като пилци, именно по указания на господин Борисов.

Отивам да им върша работа в Япония, да сключа след десетилетия прекрасни отношения с Япония Декларация за стратегическо партньорство с премиера на Япония, в делегацията няма нито един министър„, отбелязва президентът.

След това Румен Радев се обръща с призив към лидера на ГЕРБ:

Призовавам обаче господин Борисов да направи така, че чувалите с парите от магистрала „Хемус“ да се върнат. Той знае много добре. Той ръководеше изграждането на магистралите, той беше нашият голям строител, лично контролираше всеки ден и определяше парите. Той трябва да знае къде са тези чували и нека направи така, че да се върнат. Ще му бъдем много благодарни!„, завършва държавният глава.