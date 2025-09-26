Toyota открива Град на бъдещето в Япония

Toyota обяви старта на Woven City, „интелигентен“ град в префектура Шизуока в подножието на планината Фуджи, представен за първи път преди пет години. Градът ще служи като тестова площадка за мобилни технологии, според японския производител. Жителите на Woven City са разделени в две категории и имат задачата да развият концепцията за Kakezan („умножение“), която предвижда иновации чрез човешка синергия.

Първата група, наречена „Изобретатели“, са предприемачи, изследователи и новатори, които разработват и тестват продуктите и услугите на града. В момента те са 20. Един от първите „Изобретатели“ е певецът и автор на песни Наото Инти Райми, който вече е написал химна на Woven City и е проектирал аудио логото на проекта.

Жителите на втората категория, наречена „Тъкачи“, ще се запознаят с разработките и ще споделят обратна връзка.

Първите жители, семейства, се преместиха в града през септември тази година. Очаква се първоначалното население да бъде около 300 души. Акио Тойода, изпълнителният директор на групата, е обявен за „Майстор тъкач“.

Една от характеристиките на „умния“ град ще бъдат пътища, предназначени за автомобили без шофьор,

и подземна пътна мрежа, която може да се използва за тестови цели, наред с други неща. На повърхността пътищата са разделени на три вида: някои са предназначени изключително за пешеходци, други за пешеходци и потребители на устройства за лична мобилност, а трети за превозни средства. Един от основните видове транспорт в града ще бъде наскоро представеният многофункционален електрически совалков транспорт e-Palette.

Проектите, по които компаниите ще работят в новия град, включват разработването на нови концепции за вендинг машини и хранителни култури, изучаване на влиянието на кафето върху креативността и производителността, внедряване на образователни методи и създаване на нови учебни среди, намиране на нови начини за подобряване на съвместното съществуване между хора и домашни любимци, разработване на звукови пейзажи, технологии за автономна мобилност и други.