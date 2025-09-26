Дронове отново затвориха летище в Дания

Летище Олборг в Дания остана затворено за около час за втора поредна нощ заради дронове, засечени в небето. Пътнически самолет от Амстердам беше принуден да се върне обратно в Нидерландия, а планиран полет до Копенхаген беше отменен.

Случаят идва само дни след като и столичното летище в Копенхаген беше временно блокирано поради дронове. Засега датските власти не разкриват официално кой стои зад серията инциденти, но разследването им сочи, че е възможно да става дума за операция, свързана с чужда държава.

Копенхаген вече е информирал съюзниците от НАТО за случая, докато разследването продължава.