РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Дронове отново затвориха летище в Дания

Дронове отново затвориха летище в Дания

Летище Олборг в Дания остана затворено за около час за втора поредна нощ заради дронове, засечени в небето. Пътнически самолет от Амстердам беше принуден да се върне обратно в Нидерландия, а планиран полет до Копенхаген беше отменен.

Случаят идва само дни след като и столичното летище в Копенхаген беше временно блокирано поради дронове. Засега датските власти не разкриват официално кой стои зад серията инциденти, но разследването им сочи, че е възможно да става дума за операция, свързана с чужда държава.

Затворени летища и тревога в Дания в отговор на заплаха от дронове

Копенхаген вече е информирал съюзниците от НАТО за случая, докато разследването продължава.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени