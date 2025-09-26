ЕК предлага заем от 140 млрд. евро за Украйна, гарантиран с печалбите от блокираните руски активи

Европейската комисия предлага нов заем за Украйна в размер на 140 милиарда евро, който да бъде финансиран с печалбите от блокираните руски активи в Европа, пише Politico.

В момента Европейският съюз може да използва само лихвите, натрупани от тези активи, но не и самите пари. С новия план средствата, държани в белгийската компания „Юроклиър“ и вложени в западни облигации, ще се насочат към Украйна под формата на заем при нулева лихва.

Общо замразените средства са на стойност около 185 милиарда евро. От тях част ще отиде за погасяване на съществуващ заем от страните от Г-7 към Украйна, а останалите 140 милиарда ще се изплащат на Киев на части. Те ще се използват както за военна помощ, така и за покриване на текущите разходи на държавата.

Германия подкрепя идеята, като канцлерът Фридрих Мерц настоява заемът да бъде насочен само за военни цели. Великобритания също предложи свой вариант с използване на замразени руски активи за около 25 милиарда долара.

Според плана Украйна ще започне да връща парите едва след края на войната, но само ако Русия плати следвоенни репарации. Тогава ЕС ще върне средствата на „Юроклиър“.

Основният риск е, че държава като Унгария може да блокира подновяването на санкциите, които трябва да се гласуват единодушно на всеки шест месеца. В такъв случай парите ще се върнат в Москва, а страните от ЕС ще трябва сами да покрият заема. Затова ЕК предлага решението да се взема с квалифицирано мнозинство, а не с пълно единодушие.