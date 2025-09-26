Хакери проникват в устройства на Cisco, използвани от правителството на САЩ

Хакерска група е проникнала в устройства, работещи със софтуер на американската компания Cisco, използван от правителството на САЩ. Bloomberg съобщи това, позовавайки се на Крис Бутера, служител на Агенцията за киберсигурност и инфраструктура на САЩ (CISA).

В четвъртък следобед CISA издаде директива за извънредно положение, изискваща от федералните агенции да поправят уязвимостите и да идентифицират потенциални нарушения в стотици защитни стени на Cisco Systems Inc., използвани от правителството на САЩ.

„Заплахата е широко разпространена“, каза Крис Бутера, изпълняващ длъжността заместник-изпълнителен помощник-директор на отдела за киберсигурност на CISA.

Той отбеляза, че агенцията смята, че

атаките са засегнали критична инфраструктура в правителствените агенции,

но отказа да назове конкретни агенции.

Директивите за извънредно положение се отнасят само за федерални граждански мрежи, но Бутера призова други правителствени агенции и частни компании да следват препоръките. Нито CISA, нито Cisco са идентифицирали хакнатите обекти, а мащабът и сериозността на атаката все още не са ясни.

Хакерите, които Cisco наричат ​​ArcaneDoor, извършват кибершпионаж от 2024 година. Очаква се атаките им да ескалират, тъй като киберпрестъпните групи намират начини да експлоатират уязвимости.