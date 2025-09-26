HSBC демонстрира квантови технологии за финансовите пазари

Британската финансова група HSBC обяви „първите известни в света емпирични доказателства“ за стойността на съвременните квантови компютри за решаване на реални проблеми в алгоритмичната търговия с облигации.

HSBC използва един от най-модерните квантови процесори IBM Heron. С негова помощ банката подобри прогнозирането на цените на облигациите в реални сделки с 34 процента. HSBC и IBM приложиха квантова обработка към анонимизиран набор от данни за търговия с европейски облигации и стигнаха до заключението, че тя може значително да подобри пазарната ефективност.

От HSBC отбелязват, че

квантовият процесор IBM Heron е успял да подобри класическите изчислителни процеси

дотолкова, че „успешно е идентифицирал скрити ценови сигнали в по-сложни пазарни данни, отколкото стандартните технически решения, които вече се използват в алгоритмичната търговия“.

„Това технологичен пробив ли е като изстрелването на Спутник? Имам чувството, че е“, казва Филип Инталура, ръководител на квантовите технологии в HSBC. „Това би могло да предизвика рязко увеличение на активността от други страни и участници на пазара, които искат да възприемат подобни технологии.“