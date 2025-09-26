Денят по диагонал – 26 септември 2025 г.

Спорът между бизнеса и синдикатите за увеличението на минималната работна заплата, която в момента е 1077 лева, е, че ръстът не съответства на производителността на труда и следователно деморализира работещите. Какво да кажем тогава за депутатските заплати и производителността на техния труд? Също така кой друг в държавата може да си позволи безнаказано да отсъства от работа, докато обикаля света като рок звезда? По данни на националната статистика основната депутатска заплата е 8000 лева и се изчислява на базата на средната работна заплата за последните три месеца на годината.

Какво съм виновен, че господин Борисов не е премиер? Какво съм виновен, че през годините допусна да стане ужасно зависим от господин Пеевски, не само политически. Това написа президентът Румен Радев в профила си във „Фейсбук“. Той отговори на упреците, че не проявява кооперативност да работи с правителството.

На протестите у нас им липсват младите хора. Може би не достигаме до тях и проблемът е наш. Но протестите са изключително важни. Ние тук нямаме право да не търсим справедливост и върховенство на закона, това е и български, и европейски проблем. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков.

Българската гражданка Росица Георгиева, жителка на Волгоградска област, е осъдена в Русия на три години затвор в колония от общ режим, съобщава правозащитният канал ОВД-Инфо. Срещу нея е било образувано дело за „оправдание на тероризма“ заради коментари, които е публикувала през март и ноември 2024 година под постове за дейността на „Руския доброволчески корпус“, воюващ на страната на Украйна.

Европейската комисия е потвърдила пред БНР, че България може да бъде временно лишена от част от парите по втория транш от Плана за възстановяване и устойчивост, ако бъде установено, че новата антикорупционна комисия е политически и финансово зависима.

В България и особено в политиката ни, думата отговорност отдавна е като полускъсана банкнота – всички се опитват да я пробутат на друг, но никой не иска да я приеме. С всичките обещания, че политическите лидери са гарант за правителството и съответно обществото може да разчита на тях, тъй като те “работят за хората”, се връщаме назад четири века, за да си припомним немския философ Георг Хегел, който заявява, че “Държавността е реалността на моралната идея”. По-простичко казано – хората очакват политиците самоотвержено да се грижат за техните интереси.