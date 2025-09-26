РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Денят по диагонал – 26 септември 2025 г.

4-минути

Каква заплата заслужават депутатите за под 4 минути работен ден?

Спорът между бизнеса и синдикатите за увеличението на минималната работна заплата, която в момента е 1077 лева, е, че ръстът не съответства на производителността на труда и следователно деморализира работещите. Какво да кажем тогава за депутатските заплати и производителността на техния труд? Също така кой друг в държавата може да си позволи безнаказано да отсъства от работа, докато обикаля света като рок звезда? По данни на националната статистика основната депутатска заплата е 8000 лева и се изчислява на базата на средната работна заплата за последните три месеца на годината.

Президентът отговори на Борисов и го призова да върне чувалите с парите от „Хемус“

554908372 1320801879411146 8099774949438911105 n

Какво съм виновен, че господин Борисов не е премиер? Какво съм виновен, че през годините допусна да стане ужасно зависим от господин Пеевски, не само политически. Това написа президентът Румен Радев в профила си във „Фейсбук“. Той отговори на упреците, че не проявява кооперативност да работи с правителството. 

Явор Божанков: Отвратително е ченгета, доносници и агенти на ДС да се грижат за духовното здраве на децата

img 5812

На протестите у нас им липсват младите хора. Може би не достигаме до тях и проблемът е наш. Но протестите са изключително важни. Ние тук нямаме право да не търсим справедливост и върховенство на закона, това е и български, и европейски проблем. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков.

Българка е осъдена в Русия на три години затвор за онлайн коментари

Българка е осъдена в Русия на три години затвор за онлайн коментари

Българската гражданка Росица Георгиева, жителка на Волгоградска област, е осъдена в Русия на три години затвор в колония от общ режим, съобщава правозащитният канал ОВД-Инфо. Срещу нея е било образувано дело за „оправдание на тероризма“ заради коментари, които е публикувала през март и ноември 2024 година под постове за дейността на „Руския доброволчески корпус“, воюващ на страната на Украйна.

България рискува забавяне на част от парите по Плана за възстановяване, ако антикорупционната комисия е зависима

ЕК: България рискува временно забавяне на част от парите по Плана за възстановяване, ако антикорупционната комисия е зависима

Европейската комисия е потвърдила пред БНР, че България може да бъде временно лишена от част от парите по втория транш от Плана за възстановяване и устойчивост, ако бъде установено, че новата антикорупционна комисия е политически и финансово зависима.

Споделената политическа отговорност е масова безотговорност

отговорност

В България и особено в политиката ни, думата отговорност отдавна е като полускъсана банкнота – всички се опитват да я пробутат на друг, но никой не иска да я приеме. С всичките обещания, че политическите лидери са гарант за правителството и съответно обществото може да разчита на тях, тъй като те “работят за хората”, се връщаме назад четири века, за да си припомним немския философ Георг Хегел, който заявява, че “Държавността е реалността на моралната идея”. По-простичко казано – хората очакват политиците самоотвержено да се грижат за техните интереси.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени