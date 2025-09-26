Фабриките на Mars Snacking в Европа се захранват със 100% възобновяема енергия

Mars, Inc. обяви, че всичките ѝ десет фабрики за сладкарски изделия в Европа вече се захранват изцяло от възобновяеми енергийни източници.Това ключово постижение е резултат от дългогодишни инвестиции в европейската производствена база на компанията, включително 1.5 млрд. евро, вложени през последните пет години.

Mars, Inc. инвестира в първия си европейски вятърен парк още през 2016 г. и през последното десетилетие премина изцяло към възобновяема електроенергия във всички свои заводи за производство на сладкарски изделия в Европа. В допълнение към мерките за намаляване и оптимизиране на енергопотреблението, компанията закупи сертификати за гарантиран произход (Guarantees of Origin – GO) за възобновяема електроенергия, както и биометан, еквивалентен на количествата електричество и природен газ, използвани в директните ѝ операции в Европа.

Десетте фабрики, разположени в Чехия, Франция, Германия, Нидерландия, Полша и Великобритания,

произвеждат годишно 900 000 тона от някои от най-популярните марки в Европа, включително SNICKERS®, TWIX®, M&M’S®, SKITTLES® и ORBIT®, като 85% от продукцията се консумира на местните пазари в региона.

„В Mars, Inc. вярваме, че светът, който искаме утре, започва с начина, по който правим бизнес днес. Ето защо измерваме успеха си не само по финансовите резултати, но и по положителното въздействие върху хората, планетата и обществото. Устойчивото развитие е в основата на нашата стратегия и сме ангажирани да постигнем значителна промяна, като гарантираме, че днешните ни действия ще донесат трайни ползи за бъдещите поколения“, коментира Марк Карена, регионален президент на Mars Wrigley за Европа.

Това постижение е важна стъпка от глобалния път на Mars, Inc. към въглеродна неутралност до 2050 г.

и е пример за ангажимента на компанията да модернизира производството си в ЕС, включително с инвестиции от 1.5 млрд. евро през последните пет години и още 1 млрд. евро до края на 2026 г., за да подкрепи иновациите, икономическия растеж, устойчивостта и енергийно ефективна инфраструктура.

Mars, Inc. се ръководи от убеждението, че светът, който искаме утре, започва с начина, по който правим бизнес днес. Като семеен бизнес с продажби за повече от 55 млрд. щатски долара, разнообразното и разширяващо се портфолио от водещи продукти за грижа за домашни любимци и ветеринарни услуги, компанията подпомага домашните любимци по цял свят, а с качествените си сладкарски изделия и храни радва милиони хора всеки ден.

Американският мултинационален производител на сладкарски изделия, храна за домашни любимци и други хранителни продукти, както и доставчик на услуги за грижа за животни Mars, Incorporated (извършваща дейност като Mars Inc.), основан на 23 юни 1911 г., е с централен офис в Маклийн, Вирджиния, в столичния район на Вашингтон. Компанията е изцяло собственост на семейство Марс.

Mars оперира в четири дъщерни дружества по целия свят: Mars Wrigley Confectionery (с централа в Чикаго, Илинойс и офиси в САЩ в Хакетстаун и Нюарк, Ню Джърси), Petcare (Завентем, Белгия; Понситлан, Халиско, Мексико; Керетаро, Мексико), Food (Ранчо Домингес, Калифорния) и MARS Edge (Джърмантаун, Мериленд), подразделението на компанията за науки за живота.