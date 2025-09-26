РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Магазините за хората ще бъдат открити непосредствено преди Нова година, съобщи министър Тахов

Министър Тахов: Магазините за хората ще бъдат открити непосредствено преди Нова година

Магазините за хората ще бъдат открити непосредствено преди Нова година, съобщи пред журналисти министърът на земеделието Георги Тахов преди откриването на биофестивала във Велико Търново.

Досега министърът обявяваше публично, че първият такъв магазин, от който се очаква да продава български стоки на достъпни цени, ще отвори до края на септември.

„На 27 август беше сформирано дружество „Магазин за хората“, където беше избран изпълнителен директор, както бяха избрани членове на Съвета на директорите. Това са хората, които са призвани да реализирате идеята в цялост, която идея беше възложена на Министерство на земеделието и храните през решение на Народното събрание. Съгласно концепцията, която те са изградили, се очаква не само един, а повече от 50 магазина да бъдат заредени с над 30 вида продукти непосредствено преди нова година“, каза министърът на земеделието и храните Георги Тахов.

Създаването на веригата  от магазини за хората беше заложено в Държавния бюджет за тази година по настояване на лидера на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени