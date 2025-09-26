РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Депутатите да върнат предишния Изборен кодекс, защото Пеевски се е подготвил добре, призоваха на протеста на БОЕЦ

„Нашите приятели в парламента като че ли забравят, че утре можем да се окажем, че в ситуация на избори, а Делян Пеевски се е подготвил добре. То не бяха снимки под герба с областни управители, с кметове, с членове на старото ДПС – всичките му се заклеха във вярност. И ако настоящият Изборен кодекс остане същият, тежко ни и горко на едни бъдещи избори. Такива фалшификации ще има, че ни е бедна фантазията“, предупреди Петър Славов от сдружение „Гражданска платформа“ по време на протеста на БОЕЦ, провел се пред сградата на „ДПС-Ново начало“ на „Врабча“ 23 в София. Той прикани депутатите да възстановят предишния Изборен кодекс – в състоянието му преди, по думите му, неговото „опраскване“ преди три години.

Петър Славов бе извикан пред протестиращите от Георги Георгиев от БОЕЦ, който го попита дали би се включил в Националното обединение за общ фронт срещу мафията, на което получи утвърдителен отговор. Георгиев добави и че на състоялото днес събиране, на което той официално сформира обединението, са дошли всички поканени от него вчера.

Славов подчерта, че категорично подкрепя инициативата на БОЕЦ, включително и една от нейните подцели – отнемането на сградата на „Врабча“ 23 от ДПС-Ново начало. Той добави, че трябва да се помисли как може да се атакува пред Конституционния съд привилегията политическите сили, представени в парламента, да не плащат наеми за сградите, които ползват. На следващо място той препоръча пред Конституционния съд да се атакува и още един пропуск, а по-конкретно да се даде право и на съдийската колегия във Висшия съдебен съвет да може да издига гражданска кандидатура, а не подобно право да има само прокурорската колегия.

Накрая Петър Славов припомни как някогашният председател на Сметната палата – Цветан Цветков, който беше обещал да разрови схемите с чувалите за „Хемус“, бе махнат само за един ден от поста.

img 20250926 191058 resized 20250926 094606575

„Водихме дело и на първа инстанция осъдихме не само Сметната палата, но успяхме да осъдим и виновния чиновник, който, разбира се, обжалва. Но вече е време и чиновниците да започнат да носят отговорност за беззаконията, които вършат заради това, че са се продали на мафията. Нека не си мислят, че няма да има последици и за тях – включително те ще трябва да плащат и финансови обезщетения„, предупреди Петър Славов.

Гражданският активист Атанас Шарков обърна внимание на събралото се множество пред сградата, че целта не е да се бият с полицаите, които я охраняват, а да приканят Министерския съвет да си отмени решението, с което я предоставя на „ДПС-Ново начало“.

Всички органи на управление на правосъдната ни система функционират с изтекъл мандат. Това означава, че са противоконституционни и ни дава право да блокираме техните институции в работно време„, добави Шарков. Той прикани участниците в протеста да се свързват с представителите на БОЕЦ, с гражданските активисти от националното обединение срещу мафията и да провеждат акции.

Като пример за подобна акция поетът Манол Глишев даде задраскването с боя на табелите на ДПС на входа на вратата на централата на „Врабча“ 23 – действие, с което Георги Георгиев от БОЕЦ откри протеста в 18.30 часа. После той го закри отново с акция – като хвърли яйца по задраскана голяма буква „Д“, която протестиращ нарисува със спрей в градинката пред централата.

img 20250926 192234 resized 20250926 094701818

Георгиев обясни, че с този жест иска да насити „ненаситния“ Пеевски, който е получил самостоятелна 7-етажна сграда – с градинка, с гаражи. Той направи сравнение с двата етажа, които ползват ГЕРБ – в една сграда. После припомни как Борисов и Пеевски говорели, че служебните кабинети нямат право да подписват дългосрочни договори, но тъкмо техният служебен премиер – Димитър Главчев подписал 10-годишен договор за предоставяне сградата на „Врабча“ 23 на ДПС-Ново начало.

ДПС мачка българските мюсюлмани и ги унижава с цел да придобие чрез тях безплатно държавна собственост за собствена употреба„, обяви Манол Глишев, обяснявайки по този начин причината Георги Георгиев да задраска името на партията. И той призова гражданите да са активни, като даде пример, че те могат да блокират всяка една институция.

Страхът е в техните сърца. Няма по-могъщо нещо от граждани, осъзнали собствената си сила. А ние знаем защо се борим – за държавата си, за децата си и за бъдещето си„, заключи Георги Георгиев от БОЕЦ и обяви, че следващият протест ще е тази неделя, но не даде повече подробности.

