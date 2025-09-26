МЕЧ ще даде подкрепа за свалянето на Киселова, но няма да осигури петте подписа за вота на недоверие за безводието

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев обяви пред журналисти в парламента, че партията му ще подкрепи искането за сваляне на Наталия Киселова от поста председател на Народното събрание.

В четвъртък, 25 септември, „Възраждане“ събра 80 подписа за свалянето на Киселова, като от „Продължаваме промяната-Демократична България“ също се присъединиха към искането. Василев уточни, че МЕЧ разполага и със собствени мотиви за предложението, свързани с разформироването на парламентарната им група и несправянето на Киселова с ръководството на работата на Народното събрание.

От МЕЧ обаче обявиха, че няма да предоставят нужните пет подписа за вот на недоверие на „Възраждане“ по темата за безводието в страната. „Изчетохме тези 5 страници на колегите и най-уважително казвам, че ние под такива мотиви не можем да се подпишем, защото темата с безводието е огромен проблем, който засяга 300 хиляди души, а мотивите на „Възраждане“ са меко казано аматьорски“, заяви Василев и посочи, че те не включват елементарна експертна оценка на проблема.