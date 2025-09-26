РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Пет депутатски подписа са спънали внасянето на шестия вот на недоверие за безводието

„България се намира в много странна ситуация, в която правителството на Пеевски и Борисов е на път да падне“. Това заяви депутатът и заместник-председател на парламента от „Възраждане” Цончо Ганев.

Народният представител припомни, че още през юли партията на Костадин Костадинов е предложила вот на недоверие заради водната криза, която оставя няколко областни града на воден режим. Тогава формацията е потърсила подкрепа от всички опозиционни партии, но единствено „Величие“ са се подписали. По думите му са били нужни едва пет гласа за внасяне на искането за сваляне на кабинета. От „Алианс за права и свободи“ и от „Продължаваме промяната“ обаче им отказали да подкрепят, а от „Морал, единство, чест“ поискали лично Костадинов „да отиде, да им се моли и тогава щели да си помислят дали да подпишат“.

Ганев коментира още в парламентарните кулоари, че партията му не присъства в Народното събрание от месец, тъй като според „Възраждане“ то е несъстоятелно и не върши нищо полезно. Депутатът припомни, че дори при наличие на кворум през последните три седмици заседанията са продължавали само по два часа – от 9 до 11 часа. Според него няма стабилно мнозинство, което да осигури редовен кворум, затова парламентът трябва да се разпусне и да се отиде на избори.

