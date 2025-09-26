Финансовите активи на българските семейства с най-слабия ръст от четири години

През 2024 г. брутните финансови активи на българските домакинства се увеличиха с 6.3% до 154 млрд. евро, отбелязвайки най-слабия ръст за последните четири години. Това показват данните в 16-ото издание на Global Wealth Report (Доклад за глобалното благосъстояние) на Allianz, който разглежда под лупа състоянието на активите и дълговете на домакинствата в близо 60 държави.

Въпреки че банковите депозити (14.5%) и застраховките/пенсиите (14.2%) се представиха добре, ценните книжа – най-големият клас активи, съставляващи 51% от портфейла, разочароваха с едва 1% ръст.

Тази тенденция се отрази и при новите спестявания, които се понижиха с 22% до 8.5 милиарда евро.

По-голямата част от тези спестявания (71%) бяха вложени в банкови депозити. Останалата част беше инвестирана основно в застраховки и пенсионни продукти, достигайки 2 милиарда евро – втората най-висока стойност в историята след 2023 година.

Обратно,

ентусиазмът на българите към фондовия пазар, наблюдаван по време на пандемията, значително намаля –

едва 0.4 милиарда евро бяха инвестирани в ценни книжа, основно под формата на взаимни фондове като ETF (борсово търгувани фондове).

Ръстът на задълженията се ускори до 17.7% през 2024 г.,

което е най-бързото увеличение от времето на глобалната финансова криза насам. В резултат на това, съотношението на дълга (задължения като процент от БВП) се повиши с два процентни пункта до 30 на сто.

Нетните финансови активи се увеличиха с умерените 3.7 процента. Вследствие на това България загуби две позиции до 35-то място в класацията на най-богатите държави, като бе изпреварена от Китай и Чили.