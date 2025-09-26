Microsoft спря някои облачни услуги за Израел

Microsoft вече не предоставя някои свои облачни услуги и услуги с изкуствен интелект на израелското министерство на отбраната, съобщи президентът на компанията Брад Смит. Решението е взето, за да се гарантира, че технологиите на Microsoft няма да се използват за масово следене на цивилни палестинци.

Тази стъпка е предприета след като през август британският вестник „Гардиън“ написа, че израелската армия е използвала облачната платформа „Азур“ (Azure), за да съхранява данни от телефонни разговори, събрани чрез масово следене на цивилни в Газа и на Западния бряг.

Въпреки че разследването на вестника още не е приключило, Брад Смит твърди, че компанията е открила „доказателства, които потвърждават някои елементи от информацията на „Гардиън“. Става дума за използване на услуги с изкуствен интелект и съхранение на данни в „Азур“ в Нидерландия.

Израелското министерство на отбраната е било уведомено за решението на Microsoft.