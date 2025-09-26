РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Разследват мъж и жена за откраднати 45 парфюма от мол в София

45 парфюма

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност мъж и жена за кражба на пари, парфюми и козметика от мол в София. Според събраните доказателства на националния празник – 22 септември – обвиняемите мъж с инициали К.К. и жена с инициали – З.К. откраднали от магазин в мол в София 45 парфюма и козметични продукти на обща стойност 11 057 лева. Двамата задигнали и 5633.60 лева. Така кражбата им възлиза на обща стойност 16 690.60 лева.

В хода на разследването е установено, че З.К. е работила в магазина преди време и е имала достъп до него, съобщават от пресцентъра на прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, което се наказва с „лишаване от свобода” от 1 до 10 години.

С постановление на прокурор К.К. и З.К. са задържани за срок до 72 часа. Предстои наблюдаващият прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемите.

