Дори умерената консумация на алкохол може да няма безопасен праг, когато става дума за здравето на мозъка, сочи ново мащабно изследване.

Учени от Оксфордския университет, Йейлския университет и Кеймбридж определят своето проучване върху връзката между употребата на алкохол и риска от деменция като най-изчерпателното до момента.

Резултатите, публикувани в BMJ Evidence-Based Medicine, показват, че алкохолът – дори в умерени количества – може да няма безопасно ниво за мозъчното здраве.

Д-р Аня Топивала, старши клиничен изследовател в Oxford Population Health, психиатър консултант и водещ автор на изследването, заявява, че резултатите оспорват „широкоразпространеното убеждение, че ниските нива на алкохол са полезни за мозъка“.

Тя добавя:

„Генетичните доказателства не подкрепят защитен ефект – всъщност предполагат обратното. Дори леката или умерена употреба на алкохол може да увеличи риска от деменция, което показва, че намаляването на консумацията в цялото население би могло да изиграе съществена роля в превенцията.“

Сред ключовите резултати е, че увеличаване на броя на алкохолните напитки с три на седмица повишава риска от деменция с 15%.

Новото проучване комбинира наблюдателни данни от над половин милион участници в американската програма Million Veteran Program и британската UK Biobank.

Изследователите анализират и връзките между генетично предсказаната склонност към консумация на алкохол и злоупотребата с него при повече от 2,4 милиона души от 45 различни изследвания.

Д-р Джоел Гелернтер, професор в Йейл и съавтор на изследването, казва, че резултатите имат клинични последици, тъй като досегашните медицински познания изглежда подкрепяха идеята, че умереното пиене може да е полезно за мозъка.

Д-р Стивън Бърджес, статистик в Кеймбридж, отбелязва:

„Случайният характер на генетичното наследяване ни позволява да сравняваме групи с по-високи и по-ниски нива на алкохолна консумация по начин, който помага да разграничим корелация от причинно-следствена връзка. Нашите открития важат не само за хора с определена генетична предразположеност, но и за всички, които избират да пият: колкото повече алкохол се консумира, толкова по-висок е рискът от деменция.“

