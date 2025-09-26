РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Всякаква употреба на алкохол увеличава риска от деменция

алкохол

Дори умерената консумация на алкохол може да няма безопасен праг, когато става дума за здравето на мозъка, сочи ново мащабно изследване.

Учени от Оксфордския университет, Йейлския университет и Кеймбридж определят своето проучване върху връзката между употребата на алкохол и риска от деменция като най-изчерпателното до момента.

Резултатите, публикувани в BMJ Evidence-Based Medicine, показват, че алкохолът – дори в умерени количества – може да няма безопасно ниво за мозъчното здраве.

Д-р Аня Топивала, старши клиничен изследовател в Oxford Population Health, психиатър консултант и водещ автор на изследването, заявява, че резултатите оспорват „широкоразпространеното убеждение, че ниските нива на алкохол са полезни за мозъка“.

Тя добавя:
„Генетичните доказателства не подкрепят защитен ефект – всъщност предполагат обратното. Дори леката или умерена употреба на алкохол може да увеличи риска от деменция, което показва, че намаляването на консумацията в цялото население би могло да изиграе съществена роля в превенцията.“

Сред ключовите резултати е, че увеличаване на броя на алкохолните напитки с три на седмица повишава риска от деменция с 15%.

Новото проучване комбинира наблюдателни данни от над половин милион участници в американската програма Million Veteran Program и британската UK Biobank.

Изследователите анализират и връзките между генетично предсказаната склонност към консумация на алкохол и злоупотребата с него при повече от 2,4 милиона души от 45 различни изследвания.

Д-р Джоел Гелернтер, професор в Йейл и съавтор на изследването, казва, че резултатите имат клинични последици, тъй като досегашните медицински познания изглежда подкрепяха идеята, че умереното пиене може да е полезно за мозъка.

Д-р Стивън Бърджес, статистик в Кеймбридж, отбелязва:
„Случайният характер на генетичното наследяване ни позволява да сравняваме групи с по-високи и по-ниски нива на алкохолна консумация по начин, който помага да разграничим корелация от причинно-следствена връзка. Нашите открития важат не само за хора с определена генетична предразположеност, но и за всички, които избират да пият: колкото повече алкохол се консумира, толкова по-висок е рискът от деменция.“

